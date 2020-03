I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, Marotta sulle partite rinviate in Serie A: “Campionato falsato, può saltare”



L’amministratore delegato dell’Inter non ha usato giri di parole per commentare la decisione di rinviare Juventus-Inter e le altre quattro partite, che si sarebbero dovute inizialmente giocare a porte chiuse alla luce dell’emergenza Coronavirus. Il dirigente nerazzurro ha sentenziato: “Il campionato rischia di non concludersi? Sì, se dovessero saltare altre partite sì. Il torneo è falsato. È alterato nei suoi equilibri”

