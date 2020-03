I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter, Zhang dona 100 mila euro all’ospedale Sacco: “Porte chiuse? La scelta giusta”



Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha donato 100 mila euro al Dipartimento di Scienze Biochimiche e Cliniche dell’Ospedale milanese “L. Sacco” per sostenere la “sicurezza per la salute di tutti”. E sul Decreto governtivo per poter giocare a porte chiuse: “Scelta corretta, l’unica percorribile”

