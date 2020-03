I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Istat. A gennaio occupazione in calo: 40mila posti in meno, soprattutto tra giovani e donne



L’anno è iniziato con un calo degli occupati rispetto a dicembre 2019. In particolare si parla di 40mila occupati in meno e di un tasso dell’occupazione al 59,1% con un calo di 0,1 punti percentuali su dicembre dello scorso anno. Sono i dati dell’Istat, che sottolinea come la flessione interessi specialmente le donne e gli under 35.

Continua a leggere



L’anno è iniziato con un calo degli occupati rispetto a dicembre 2019. In particolare si parla di 40mila occupati in meno e di un tasso dell’occupazione al 59,1% con un calo di 0,1 punti percentuali su dicembre dello scorso anno. Sono i dati dell’Istat, che sottolinea come la flessione interessi specialmente le donne e gli under 35.

Continua a leggere

Continua a leggere