Italia, Insigne ci crede: “Vinceremo l’Europeo l’anno prossimo, abbiamo un grande gruppo”



Per il capitano del Napoli, il progetto di Mancini non subirà cambiamenti negli obiettivi: “Come ha detto il mister, la nostra vittoria è solo rimandata di una anno. Siamo un gruppo forte, recupereremo anche gli infortunati”. E poi sulla quarantena: “E’ cambiato tutto in pochi giorni, prima sempre in giro, ora sempre a casa”

