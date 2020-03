I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Jared Leto ha rischiato di morire, incidente in montagna per l’attore premio Oscar



Brutta giornata per Jared Leto, che rischiato la vita nel corso di un’arrampicata nel Nevada. La sua corda si è spezzata e il Joker di Suicide Squad è quasi precipitato da un’altezza di circa 200 metri. Per fortuna, Leto non ha riportato ferite, come ha raccontato lui stesso in un post su Instagram.

