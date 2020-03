I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juve-Milan, mercoledì si giocherebbe a porte aperte ma con limitazioni ai tifosi



In attesa di capire se mercoledì si giocherà il recupero di Serie A, Juventus-Inter o la semifinale di ritorno di Coppa Italia, Juventus-Milan, c’è la possibilità – stando all’ultimo decreto del Governo – di giocare a porte aperte ma con restrizione per i tifosi. Non vi potranno assistere i residenti di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

