Juventus, Douglas Costa: “In Brasile per mia figlia, rientrerò in Italia il 3 aprile”



Douglas Costa ha programmato di tornare in Italia il 3 aprile. Lo ha fatto sapere con una diretta dal suo profilo Instagram. Tra le tante domande dei tifosi, l’attaccante della Juventus ha anticipato il suo programma di rientri spiegando di essersi recato in patria per stare vicino alla famiglia e in particolare a sua figlia.

