Juventus-Inter ore 20.45 su Sky: dove vedere la partita in tv in streaming



Juventus-Inter si gioca domenica 8 marzo alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino a porte chiuse. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky, ecco come è possibile vederla anche in diretta tv, e anche in streaming – sarà visibile sull’app SkyGo e anche su NowTv. Difficilmente Juve-Inter sarà trasmessa in diretta in chiaro.

