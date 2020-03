I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juventus, l’Athletic Bilbao gela Higuain: “Non basta avere i nonni baschi per giocare da noi”



L’Athletic Bilbao attraverso il suo direttore sportivo Rafa Alkorta, ha chiuso la porta al possibile arrivo del Pipita dalla Juventus nella prossima estate, o più avanti. Il motivo è legato alle origini del centravanti che non sono in linea con la politica della società basca in materia di trasferimenti di mercato.

