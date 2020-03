I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juventus-Milan è stata rinviata, la decisione dopo il vertice in prefettura



Il ritorno della semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan non si giocherà mercoledì 4 marzo alle 20.45. La partita è stata rinviata per l’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa dopo un vertice in prefettura a Torino tra i rappresentanti del club bianconero e le autorità istituzionali. Niente pubblico all’Allianz Stadium, nemmeno con le limitazioni geografiche inizialmente previste.

