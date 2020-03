I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kara e Mon-El di “Supergirl” presto genitori: Melissa Benoist è incinta di Chris Wood



Insieme al marito Chris Wood, conosciuto proprio in occasione durante le riprese del telefilm della CW, l’attrice 31enne aspetta il suo primo figlio, che a quanto pare nascerà la prossima estate a sarà un maschietto. Dal 2017 i due attori fanno coppia fissa e da allora la loro storia fa passi da gigante. Appena sei mesi fa Melissa Benoist e Chris Wood si sono sposati con una cerimonia privata in California. Conosciuti sul set dello show nel 2016 si sono subito innamorati, così come hanno fatto i loro personaggi Kara e Mon-El. Non si tratta del primo amore trovato sul set: Melissa Benoist ha alle spalle un divorzio con Blake Jenner, il Ryder di “Glee”.

