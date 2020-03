I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kate Middleton, tour in Irlanda di lusso: anche il nuovo look verde metallico vale quasi 2mila euro



Kate Middleton è in Irlanda con il principe William per un breve tour del paese, ieri sera ha fatto visita al Guinness Storehouse’s Gravity Bar e per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look verde. La cosa particolare è che non ha badato a spese neppure questa volta, puntando tutto su un abito davvero costoso.

Continua a leggere



Kate Middleton è in Irlanda con il principe William per un breve tour del paese, ieri sera ha fatto visita al Guinness Storehouse’s Gravity Bar e per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look verde. La cosa particolare è che non ha badato a spese neppure questa volta, puntando tutto su un abito davvero costoso.

Continua a leggere

Continua a leggere