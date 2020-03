I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Katy Perry vince in tribunale, “Dark Horse” non è un plagio e non dovrà risarcire Marcus Gray



Una corte d’appello di Los Angeles ha ribaltato il verdetto che quest’estate aveva condannato la cantante Katy Perry a pagare un totale di 2,78 milioni di dollari per il presunto plagio di “Joyful Noise” di Marcus Gray. Il tribunale ha ribaltato la sentenza, ma il rapper ha già annunciato che farà ricorso.

