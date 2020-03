I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kekko dei Modà sul Coronavirus: “Il mio pensiero va ai bambini, ripartiamo da loro”



Anche Kekko Silvestre, cantante dei Modà ha voluto inviare un messaggio ai propri fan, ripercorrendo un po’ quello che ha detto anche Madonna nei giorni scorsi, parlando del Coronavirus. La pandemia vista come una livella, comunque qualcosa che non guarda in faccia e nelle tasche di nessuno. Il cantante, poi, parla di come i bambini stanno affrontando questo momento.

