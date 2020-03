I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kiss Me Licia torna in tv su Italia 1 da mercoledì 25 marzo, ogni mattina dalle 8.00



Kiss Me Licia con Cristina D’Avena nel ruolo di Licia e Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko, frontman dei BeeHive, torna in televisione su Italia 1 da mercoledì 25 marzo, ogni mattina dalle 8.00 durante il contenitore Latte e cartoni, lo spazio solitamente dedicato ai più piccoli. Non mancheranno, con loro, gli altri personaggi: Marrabbio, il padre di Licia, Andrea, il fratellino di Mirko e il gatto Giuliano con la sua cinica simpatia e anaffettività.

Continua a leggere



Kiss Me Licia con Cristina D’Avena nel ruolo di Licia e Pasquale Finicelli nel ruolo di Mirko, frontman dei BeeHive, torna in televisione su Italia 1 da mercoledì 25 marzo, ogni mattina dalle 8.00 durante il contenitore Latte e cartoni, lo spazio solitamente dedicato ai più piccoli. Non mancheranno, con loro, gli altri personaggi: Marrabbio, il padre di Licia, Andrea, il fratellino di Mirko e il gatto Giuliano con la sua cinica simpatia e anaffettività.

Continua a leggere

Continua a leggere