La benedizione “urbi et orbi” di Papa Francesco in diretta su Rai1



Il venerdì di Quaresima del 27 marzo, alle 18, Papa Francesco impartirà la benedizione “Urbi et Orbi” per i fedeli di tutto il mondo. Un’occasione di incontro spirituale che Rai1 proporrà in diretta a partire dalle 17.50. Il Papa, come accaduto per l’Angelus della scorsa domenica, si affaccerà su una piazza San Pietro completamente deserta a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria.

