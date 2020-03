I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La carabiniera con la mascherina, omaggio di Milo Manara all’Arma nei giorni del coronavirus



“Grazie a chi lavora mettendosi in pericolo per la nostra sicurezza” ha scritto il grande fumettista italiano postando l’immagine su Facebook che ritrae un immaginario maresciallo dell’arma donna in servizio con l’uniforme d’ordinanza e la mascherina. “Un ringraziamento a tutti i piccoli grandi eroi del quotidiano che stanno lottando con coraggio e affrontano il pericolo per garantire la sicurezza dei cittadini” si legge sul post dell’Arma dei carabinieri che ha rilanciato il disegno.

