La Curva Nord del Brescia: “Troppi morti, alla ripresa del campionato niente tifo”



La Curva Nord del Brescia, la frangia più calda del popolo del ‘Rigamonti’, ha annunciato l’intenzione di osservare una pausa dal tifo all’eventuale ripresa del campionato in segno di “doveroso rispetto per tutti coloro che stanno soffrendo in questo drammatico periodo”. Brescia è una delle province italiane più colpite dalla pandemia.

