La guerra in Siria vista dal satellite: macerie e sfollati ovunque. Un milione di sfollati



Il 15 marzo ricorre il 9° anniversario dell’inizio della guerra in Siria. Save the Children, Harvard Humanitarian Initiative e World Vision hanno diffuso le immagini satellitari inedite di Idlib prima e dopo il conflitto: quasi la metà del territorio è stata abbandonata dalla popolazione in fuga e i campi profughi sono più che raddoppiati dal 2017. L’escalation di violenza intanto non si ferma: nelle ultime 48 ore, sono morte 13 persone, di cui 7 bambini.

