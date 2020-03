I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La madre di Antonio Zequila: “Adriana Volpe chiese a mio figlio di non parlare del loro passato”



Carmela, madre di Antonio Zequila, conferma la versione dei fatti resa dal figlio a proposito del flirt con Adriana Volpe. La donna sostiene che, anni prima che i due partecipassero al Grande Fratello Vip, la conduttrice abbia chiesto all’attore di non parlare del loro passato comune: “La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato”.

