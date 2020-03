I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La NBA si ferma, Rudy Gobert positivo al Coronavirus



Rudy Gobert è il giocatore degli Utah Jazz trovato positivo al Coronavirus. Annullata la gara contro i Thunder di Oklahoma City, in isolamento è finita tutta la squadra e anche i club che negli ultimi giorni hanno affrontato la franchigia di Salt Lake City. Su Twitter Jaylen Brown dei Boston Celtics avverte: “Ragazzi, non scherzate. Ci troviamo in una pandemia”.

