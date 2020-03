I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La nuova funzione di Instagram per commentare le foto videochiamando gli amici



L’ultima novità annunciata dagli sviluppatori del social è la possibilità di condividere in videochiamata le foto e le clip video presenti sul social, per commentarle in tempo reale insieme ai propri contatti. La modalità era in fase di sviluppo da tempo, ma in questi giorni di isolamento sarà ancora più apprezzata.

