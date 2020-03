I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La partita del contagio. Parla uno degli ultras contagiato dopo Atalanta-Valencia



L’emozione per la sfida in Champions, la gioia per la vittoria dell’Atalanta e subito dopo la paura del contagio. Matteo è uno degli ultras che ha assistito alla sfida col Valencia, quella che è considerata una delle chiavi della diffusione del coronavirus. Dopo giorni attaccato a una macchina per respirare è stato dimesso nel giorno del ritorno con la squadra spagnola. “Io sono stato fortunato ma molti altri tifosi sono stati uccidi dal Covid-19”.

