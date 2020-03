I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La previsione di Gualtieri: “Con Coronavirus nel 2020 Pil in calo di qualche punto percentuale”



il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, prevede una contrazione del Pil che nel 2020 sarà di “qualche punto percentuale”. In audizione in commissione sul decreto Cura Italia, inoltre, Gualtieri annuncia che il modulo per la richiesta per ottenere i 600 euro di indennità agli autonomi sarà online la prossima settimana.

Continua a leggere



il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, prevede una contrazione del Pil che nel 2020 sarà di “qualche punto percentuale”. In audizione in commissione sul decreto Cura Italia, inoltre, Gualtieri annuncia che il modulo per la richiesta per ottenere i 600 euro di indennità agli autonomi sarà online la prossima settimana.

Continua a leggere

Continua a leggere