La proposta di Fiorello per restare a casa: “Rivediamo tutti insieme Sanremo 2020 su Rai1”



Lo showman siciliano lancia sui social la proposta a Rai1, chiedendo in questi giorni di incertezza e paura per l’emergenza coronavirus di riproporre l’evento seguitissimo, andato in onda solo poche settimane fa ma apparentemente lontanissimo rispetto ai temi di attualità che fronteggiamo giorno dopo giorno.

