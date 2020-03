I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Russia censura il film Onward con l’ufficiale Specter, prima lesbica in un film Disney



Il film “Onward – Oltre la magia” e l’ufficiale Specter, primo personaggio LGBTQ in un film Disney, sono stati censurati in Russia. La rivoluzione messa in moto dal colosso dei film d’animazione non raggiunge la terra di Putin che ha eliminato il personaggio della fidanzata di Specter, limitandosi a parlare genericamente di “partner”.

