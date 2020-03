I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Serie A vuole andare avanti ma l’unica partita che bisogna vincere è quella per la vita



Calciatori contagiati, club in isolamento. Anche il calcio italiano ha iniziato a contare il numero degli infetti da Coronavirus ma ancora non basta per capire che va fermato tutto, non c’è possibilità di ripresa né oggi né tra un mese. E l’idea che possa bastare un po’ di quarantena per andare avanti mette i brividi. È da incoscienti.

Continua a leggere



Calciatori contagiati, club in isolamento. Anche il calcio italiano ha iniziato a contare il numero degli infetti da Coronavirus ma ancora non basta per capire che va fermato tutto, non c’è possibilità di ripresa né oggi né tra un mese. E l’idea che possa bastare un po’ di quarantena per andare avanti mette i brividi. È da incoscienti.

Continua a leggere

Continua a leggere