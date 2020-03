I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Vitamina C non cura il coronavirus: è una bufala



Prodotti a base di Vitamina C stanno letteralmente andando a ruba nelle farmacie a causa di un messaggio audio circolante su WhatsApp, nel quale si sottolinea la sua efficacia come cura contro la COVID-19, l’infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2. Si sottolinea che la “terapia” verrebbe addirittura usata per trattare i pazienti negli ospedali lombardi. Si tratta dell’ennesima bufala sulla malattia.

