L’allarme del WWF: “Le foreste sono l’antivirus del pianeta, le stiamo uccidendo”



Le foreste, come spiega il WWF, agiscono sul mondo come un vero e proprio antivirus in grado di assorbire CO2 e produrre il 40 percento dell’ossigeno nell’atmosfera. Ma le stiamo distruggendo.

