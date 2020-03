I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Amatriciana riconosciuta Specialità tradizionale garantita: stop alle imitazioni



L’Unione Europea ha riconosciuto l’Amatriciana come Specialità tradizionale garantita. Stop a imitazioni e ricette con aglio, cipolla o pancetta. Da oggi l’Amatriciana è solo quella realizzata con gli ingredienti del territorio guanciale di tipo Amatriciano, il pecorino del tipo Amatriciano o Romano DOP del Lazio grattugiato, pomodoro in passata o in pelati in pezzi. Pepe e peperoncino a gusto.

