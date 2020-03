I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Amica Geniale 3 trama e cast, gli attori che non ci saranno più



La seconda stagione de L’Amica Geniale chiude provvisoriamente i battenti con gli ultimi due episodi in onda il 2 marzo 2020, ma presto si tornerà sul set per girare la terza stagione della saga ispirata ai quattro romanzi di Elena Ferrante. L’Amica Geniale 3 avrà il titolo di ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, proprio come il terzo libro della misteriosa scrittrice. Per questioni anagrafiche verranno scelti nuovi attori proprio a partire dalle attrici protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, fino a tutti i ruoli comprimari.

Continua a leggere



La seconda stagione de L’Amica Geniale chiude provvisoriamente i battenti con gli ultimi due episodi in onda il 2 marzo 2020, ma presto si tornerà sul set per girare la terza stagione della saga ispirata ai quattro romanzi di Elena Ferrante. L’Amica Geniale 3 avrà il titolo di ‘Storia di chi fugge e di chi resta’, proprio come il terzo libro della misteriosa scrittrice. Per questioni anagrafiche verranno scelti nuovi attori proprio a partire dalle attrici protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, fino a tutti i ruoli comprimari.

Continua a leggere

Continua a leggere