I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Amica Geniale, Margherita Mazzucco: “Ho dato tutto a Elena, spero chi subentrerà non la stravolga”



Intervista a Margherita Mazzucco, protagonista de L’Amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome nel ruolo di Elena Greco. Il settimo e l’ottavo episodio, in onda il 2 marzo, chiudono la seconda stagione con un colpo di scena e un legame rinsaldato tra le due amiche. L’attrice lascerà il ruolo per questioni anagrafiche: “Sono entrata in totale connessione con Elena, ho sofferto molto all’inizio ma è stato bellissimo tirare fuori tutto quello che avevo dentro”. E a chi prenderà il suo posto dice: “Spero solo che chi verrà dopo di me non stravolga il mio lavoro, il personaggio che ho costruito”.

Continua a leggere



Intervista a Margherita Mazzucco, protagonista de L’Amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome nel ruolo di Elena Greco. Il settimo e l’ottavo episodio, in onda il 2 marzo, chiudono la seconda stagione con un colpo di scena e un legame rinsaldato tra le due amiche. L’attrice lascerà il ruolo per questioni anagrafiche: “Sono entrata in totale connessione con Elena, ho sofferto molto all’inizio ma è stato bellissimo tirare fuori tutto quello che avevo dentro”. E a chi prenderà il suo posto dice: “Spero solo che chi verrà dopo di me non stravolga il mio lavoro, il personaggio che ho costruito”.

Continua a leggere

Continua a leggere