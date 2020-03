I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Lamu – Beautiful Dreamer”, il secondo film di Lamù sbarca su Netflix



Tra le uscite Netflix di aprile 2020, nella lista di anime più interessanti c’è sicuramente “Lamu – Beautiful Dreamer” a partire dal 1 aprile 2020. Si tratta del secondo lungometraggio, in ordine d’uscita, dedicato al fantastico personaggio creato da Rumiko Takahashi. Per un desiderio espresso in maniera involontaria da Lamu al folletto Mujaki, la popolazione inizia misteriosamente a sparire. Per tornare alla normalità, Ataru, Lamu e tutti gli altri amici dovranno compiere un viaggio bizzarro all’interno dei sogni.

