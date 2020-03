I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lapo Elkann: “Prima di essere juventini o interisti siamo italiani”



Lapo Elkann è intervenuto sui social per provare a stemperare le polemiche per il rinvio di Juventus-Inter: “Prima di essere juventini, interisti ecc… siamo italiani. Non dimentichiamocelo mai”. Una dimostrazione di solidarietà anche per il cugino Andrea Agnelli: “Ha fatto tanto per il calcio italiano ed internazionale”

