L’appello di Christopher Nolan: “Abbiamo bisogno di quello che i film possono offrirci”



Sulle pagine del Washington Post, Christopher Nolan parla dell’esigenza di non sottovalutare i bisogni dell’industria cinematografica, tra quelle che stanno risentendo delle conseguenze del diffondersi del coronavirus. Il regista ritiene che, passata questa crisi, il cinema si rialzerà in piedi, ma adesso non può essere dimenticato: “Spero che le persone vedano la comunità che si occupa dell’intrattenimento per quello che è veramente: una parte essenziale della vita sociale, che fornisce lavoro a molti e intrattenimento per tutti”.

