Laura Pausini e Paola Cortellesi in diretta su Instagram a 4 anni dal loro show in tv



A quattro anni esatti dal mitico varietà Laura & Paola, le due amiche si riuniscono: non sul piccolo schermo, dove gli show sono bloccati, ma in una diretta Instagram (per cui la Pausini ha convinto la Cortellesi ad aprire un profilo). L’appuntamento è sui loro account mercoledì 1 aprile alle 16.

