I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Austria interrompe collegamenti ferroviari con l’Italia per l’emergenza Coronavirus



Con una decisione drastica il governo austriaco ha deciso di interrompere la circolazione dei treni passeggeri internazionali al confine del Brennero per evitare il contagio da nuovo coronavirus. Lo stop riguarda tutti i treni passeggeri internazionali mentre non tocca i treni merci che possono proseguire dopo il cambio del locomotore in Austria.

Continua a leggere



Con una decisione drastica il governo austriaco ha deciso di interrompere la circolazione dei treni passeggeri internazionali al confine del Brennero per evitare il contagio da nuovo coronavirus. Lo stop riguarda tutti i treni passeggeri internazionali mentre non tocca i treni merci che possono proseguire dopo il cambio del locomotore in Austria.

Continua a leggere

Continua a leggere