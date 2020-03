I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lautaro al Barcellona, l’agente smentisce: “Nessun contatto formale, lui pensa all’Inter”



Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez ha smentito la trattativa con il Barcellona: “Non ci sono contatti formali, solo parole. Il giocatore è concentrato sull’Inter è sereno e non è interessato alle voci”. Intanto la società tace e non commenta, ma un vertice ci sarà non appena l’emergenza finirà: “Lautaro è cresciuto, dev’essere ricompensato come merita”

