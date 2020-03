I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lazio, Correa tra scudetto e Nazionale, ricorda: “Il coronavirus non è uno scherzo”



Joaquin Correa ha parlato della situazione attuale, personale e della Lazio tra coronavirus e una stagione straordinaria. “Vorrei che tutti capissero che non è uno scherzo e si seguissero le regole. La Lazio? Fin qui una stagione epica, faremo di tutto per restare lì fino alla fine per combattere per il titolo”

Continua a leggere



Joaquin Correa ha parlato della situazione attuale, personale e della Lazio tra coronavirus e una stagione straordinaria. “Vorrei che tutti capissero che non è uno scherzo e si seguissero le regole. La Lazio? Fin qui una stagione epica, faremo di tutto per restare lì fino alla fine per combattere per il titolo”

Continua a leggere

Continua a leggere