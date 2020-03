I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lazio, il club annuncia la ripresa degli allenamenti per lunedì 23: bufera social



La bufera è scoppiata dopo l’annuncio apparso martedì 17 marzo sui profili social del club. A nulla è valso sottolineare come gli allenamenti verranno effettuati senza alcun contatto tra i giocatori e sotto controllo medico. Intanto in Serie A non accennano a diminuire i casi di positività tra giocatori.

