I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le batterie al litio vanno nei cestini sbagliati: negli USA le centrali di smaltimento vanno a fuoco



È un errore comune commesso negli Stati Uniti: le batterie vengono gettate nei cestini per il riciclaggio, dai quali però finiscono all’interno di impianti che non possono gestirle, e anzi rischiano di danneggiarle fino a far prendere loro fuoco. Da noi vanno portate negli appositi punti di raccolta, nei negozi autorizzati o nelle isole ecologiche per essere smaltite a parte.

Continua a leggere



È un errore comune commesso negli Stati Uniti: le batterie vengono gettate nei cestini per il riciclaggio, dai quali però finiscono all’interno di impianti che non possono gestirle, e anzi rischiano di danneggiarle fino a far prendere loro fuoco. Da noi vanno portate negli appositi punti di raccolta, nei negozi autorizzati o nelle isole ecologiche per essere smaltite a parte.

Continua a leggere

Continua a leggere