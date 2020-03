I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le foto di Kate e Diana per il Mother’s Day, il messaggio alle famiglie: “Pensiamo a tutti voi”



Il 22 marzo in Inghilterra cade “la festa della mamma”, un giorno importante per il popolo inglese, che quest’anno si trova a dover limitare i festeggiamenti a causa dell’emergenza coronavirus. La Royal Family ha fatto sentire la propria vicinanza al popolo pubblicando degli scatti di Kate Middleton e Diana, con i loro bambini, e rivolgendo un messaggio di solidarietà alle famiglie: “Stiamo pensando a tutti voi in questo momento difficile”.

