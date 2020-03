I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le misure del governo contro il coronavirus saranno prorogate fino a Pasqua



“Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione”: ad annunciarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza. I provvedimenti precauzionali contro il coronavirus resteranno quindi in vigore per almeno un altro paio di settimane.

