Le Olimpiadi di Tokyo si faranno: le rassicurazioni da parte del Governo giapponese



Il Capo di gabinetto nipponico Yoshihide Suga, ma anche la ministra dello Sport Seiko Hashimoto e il ministro dell’istruzione Koichi Hagiuda hanno le idee chiare in proposito: i Giochi 2020 si svolgeranno regolarmente dal prossimo 24 luglio. In attesa di riuscire ad avere il nullaosta da parte del Cio. Intanto arriva il caso di positività al tampone da coronavirus per il presidente della Federcalcio nipponica.

