Le stagioni di Liù l’8 marzo 2020 a Centrale Preneste Teatro

Domenica 8 Marzo alle ore 16.30

A Centrale Preneste Teatro

Compagnia Fratelli di Taglia

presenta

Le stagioni di Liù

Liberamente ispirato a “Il sogno delle stagioni” di Arianna Papini

di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli

regia di Giovanni Ferma

con Daniele Dainelli e Irina Dainelli

Arriva da Riccione il prossimo spettacolo in programma a Centrale Preneste Teatro per la rassegna Infanzie in gioco 2019/20: domenica 8 Marzo alle ore 16.30 va in scena Le stagioni di Liù della Compagnia Fratelli di Taglia. Liberamente ispirato a Il sogno delle stagioni di Arianna Papini, in scena ci sono Daniele Dainelli e Irina Dainelli, per la regia di Giovanni Ferma.

Liù, la curiosa bambina protagonista di questa storia, ha mille domande: “Perché passa il tempo? Perché c’è l’inverno? Chi decide se domani nevica? Perché non è sempre estate?”. La risposta è in un sogno che si trasforma in un viaggio incantato, in compagnia di un personaggio fantastico: il vecchio pulimondo Grey, un netturbino, che ha la missione di tenere pulito il mondo e che conosce tutti i paesi dove ogni stagione è per sempre. Liù arriverà alla costa dorata, dove c’è l’estate per sempre, si cammina a piedi nudi e si mangia gelato di conchiglia tostata, o alla costa d’argento, dove c’è l’inverno per sempre, e così via. Ogni paese all’inizio sembra il più bello del mondo, ma poi la bimba si annoia nel vivere continuamente un’unica stagione, nasce una nostalgia di non si sa cosa, perché la bellezza sta nel cambiamento e ogni posto, se è per sempre, perde la sua gioia.

Spettacolo di circo-teatro, dove la poetica delle visioni sceniche si mescola alla comicità del clown, in un percorso di conoscenza tra la piccola Liù e il vecchio saggio Grey. L’incanto della danza aerea si fonderà con la comicità e le clownerie, le musiche ispirate alle Quattro stagioni di Vivaldi saranno colonna sonora del fantastico viaggio in un connubio emotivo dove le arti si fondono tra loro con disarmante armonia.

Adatto dai 3 agli 8 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Per info e prenotazioni: 06 27801063 o info@ruotalibera.eu

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Domenica 8 Marzo alle ore 16.30

Biglietto unico: 6.00 € (prenotazione consigliata)

Info e prenotazioni: 06 27801063 (lun./ven. 10.00/17.00 – domenica dalle ore 11.00) o info@ruotalibera.eu

