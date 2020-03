I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Le uscite dei film al cinema rimandate a causa del Coronavirus, Ghostbuster sequel al 2021



L’emergenza Coronavirus ha costretto le produzioni a rinviare numerosi film in uscita al cinema. Scopriamo quali sono i film che in tempo reale non saranno distribuiti in queste giornate in cui l’emergenza sta attraversando l’Italia. La lista dei film in continuo aggiornamento, tra questi: “Si vive una volta sola”, “Volevo nascondermi”, “Lupin III – The First”, “The Grudge”. Ma tanti altri titoli sono stati rinviati, come ad esempio il remake di Mulan, oppure “Bombshell” con Charlize Theron e Nicole Kidman tra le pellicole più attese degli ultimi mesi.

Continua a leggere



L’emergenza Coronavirus ha costretto le produzioni a rinviare numerosi film in uscita al cinema. Scopriamo quali sono i film che in tempo reale non saranno distribuiti in queste giornate in cui l’emergenza sta attraversando l’Italia. La lista dei film in continuo aggiornamento, tra questi: “Si vive una volta sola”, “Volevo nascondermi”, “Lupin III – The First”, “The Grudge”. Ma tanti altri titoli sono stati rinviati, come ad esempio il remake di Mulan, oppure “Bombshell” con Charlize Theron e Nicole Kidman tra le pellicole più attese degli ultimi mesi.

Continua a leggere

Continua a leggere