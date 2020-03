I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

LeBron James svela i suoi calciatori preferiti: “Ronaldo, Ibrahimovic e tutto il Liverpool”



LeBron James ha approfittato del tempo libero concessogli per l’isolamento legato all’emergenza Coronavirus per parlare del suo amore per il calcio e dei suoi giocatori preferiti. Parole di stima per Ronaldo, Neymar, e tutto il Liverpool. Gradimento anche per Zlatan Ibrahimovic, definito “un pazzo, dannatamente bravo”

Continua a leggere



LeBron James ha approfittato del tempo libero concessogli per l’isolamento legato all’emergenza Coronavirus per parlare del suo amore per il calcio e dei suoi giocatori preferiti. Parole di stima per Ronaldo, Neymar, e tutto il Liverpool. Gradimento anche per Zlatan Ibrahimovic, definito “un pazzo, dannatamente bravo”

Continua a leggere

Continua a leggere