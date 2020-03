I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Lega Serie A, no alle partite in chiaro in tv: “Non ci sono condizioni legali”



La Lega di Serie A ribadisce, in una nota, la posizione anticipata ieri: “La trasmissione in chiaro delle partite di Serie A non è possibile Continuano a non sussistere, infatti per i motivi già elencati, le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite del campionato di Serie A”. A nulla è servita dunque la lettera del ministro dello sport Spadafora.

