I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’elemosiniere del Papa porta latte e yogurt alle 79 suore contagiate dal coronavirus



Stando a quanto si legge sulla nota dell’Elemosineria apostolica, il cardinale Krajewski ha portato doni alle sorelle per fare sentire loro “la vicinanza e l’affetto del Santo Padre, in questo momento di dura prova e difficoltà”. Secondo quanto si apprende, il cardinale ha portato in dono alle suore alcuni prodotti delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, come latte fresco e yogurt.

Continua a leggere



Stando a quanto si legge sulla nota dell’Elemosineria apostolica, il cardinale Krajewski ha portato doni alle sorelle per fare sentire loro “la vicinanza e l’affetto del Santo Padre, in questo momento di dura prova e difficoltà”. Secondo quanto si apprende, il cardinale ha portato in dono alle suore alcuni prodotti delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, come latte fresco e yogurt.

Continua a leggere

Continua a leggere