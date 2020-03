I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

L’Eredità, Gabriele nuovo vincitore: i festeggiamenti con Flavio Insinna sono a toccata di gomito



Ai tempi del coronavirus cambia anche il modo di esultare per la vittoria di un premio in tv. Nella puntata de L’Eredità, in onda ieri 18 marzo 2020, Gabriele vince alla Ghigliottina 90mila e per festeggiare la vittoria invece della consueta stretta di mano, lui e Flavio Insinna si toccano gomito, per rispettare le normative sulla distanza e il divieto di contatti tra le persone.

